Yüz Numaralı Adam: Konu ve Oyuncular

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekrana kitleyen Yüz Numaralı Adam filmi, beyaz perdedeki başarısını televizyon ekranlarında da sürdürüyor. Filmi izleyecek olanlar için Yüz Numaralı Adam konusu, Yüz Numaralı Adam oyuncuları ve Yüz Numaralı Adam özeti gibi konuları detaylarıyla inceliyoruz.

ŞABAN’IN PARAYA ULAŞMA ÇABASI

Şaban, masumiyeti nedeniyle girdiği hiçbir işi başaramıyor ve kısa süre içinde kovuluyor. Ailesi ise onu çalışarak para kazanması için zorluyor. Bu sırada Oya, bir reklam firmasında çalışarak önemli bir ürünün tanıtımı için halktan birini kullanmak istiyor. Şaban ile bir gün trende karşılaşan Oya, onu reklam filmlerinde oynaması için ikna ediyor.

FİLMİN KADROSU VE DETAYLARI

Oyuncu kadrosu; Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen, Cem Erman, Leman Akçatepe, Feridun Şavlı, Asım Par ve Osman Seden’den oluşuyor. Yapımcılar arasında Kemal Sunal ve Fatma Girik yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Osman F. Seden üstleniyor. Yüz Numaralı Adam, 1979 yılında çekilmiş olup, Fatih, Cankurtaran, Eminönü ve Zeytinburnu gibi yerlerde geçiyor.