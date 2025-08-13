Yüz seksen yedi yıl hapis cezası

ŞANLIURFA’DA YAKALANAN ŞAHIS
Şanlıurfa’da, kasten öldürme, çocuğun kasten öldürmesi ve göçmen kaçakçılığı yapma suçlarından toplam 187 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde, hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
ORTAK OPERASYONLA YAKALAMA
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği ortak operasyon kapsamında, kasten öldürme, çocuğun kasten öldürmesi ve göçmen kaçakçılığı yapma suçlarından cezası kesinleşen H.S. isimli şahsın saklandığı yer tespit edildi. Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla zanlıyı kıskıvrak yakalamayı başardı.
ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI
Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tür yakalama operasyonları, kamu güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.