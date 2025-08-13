Haberler

Yüz seksen yedi yıl hapis cezası

ŞANLIURFA’DA YAKALANAN ŞAHIS

Şanlıurfa’da, kasten öldürme, çocuğun kasten öldürmesi ve göçmen kaçakçılığı yapma suçlarından toplam 187 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde, hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

ORTAK OPERASYONLA YAKALAMA

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği ortak operasyon kapsamında, kasten öldürme, çocuğun kasten öldürmesi ve göçmen kaçakçılığı yapma suçlarından cezası kesinleşen H.S. isimli şahsın saklandığı yer tespit edildi. Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla zanlıyı kıskıvrak yakalamayı başardı.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tür yakalama operasyonları, kamu güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çorlu’da Yaya Geçidinde Kaza

Çorlu'da yaya geçidinde bir otomobilin çarptığı üç kişi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Yangın Kazasında Orman İşçisi Şehit

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Osmaniye'deki yangına müdahale eden arazözün kazasında orman işçisi Adem Nazım Demirel'in şehit olduğunu, dört işçinin de yaralandığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.