Yüz Tanıma ile Firari Yakalandı

ADANA’DA YÜZ TANIMA SİSTEMİ YARDIMCI OLDU

Adana’da yağma suçuyla 10 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü, polislere “Kimliğim yok” desede yüz tanıma sistemi sayesinde yakayı ele verdi. Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sucuzade Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Şahıs, polislere kimlik göstermediğini ifade etti. Bunun üzerine Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete taşıdı. Burada yapılan yüz tanıma işlemi sonucunda, yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gündür aranan kişinin 38 yaşındaki Süleyman Abül olduğu belirlendi.