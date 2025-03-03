Haberler

Yüz Tanıma ile Firari Yakalandı

yuz-tanima-ile-firari-yakalandi

ADANA’DA YÜZ TANIMA SİSTEMİ YARDIMCI OLDU

Adana’da yağma suçuyla 10 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü, polislere “Kimliğim yok” desede yüz tanıma sistemi sayesinde yakayı ele verdi. Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sucuzade Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Şahıs, polislere kimlik göstermediğini ifade etti. Bunun üzerine Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete taşıdı. Burada yapılan yüz tanıma işlemi sonucunda, yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gündür aranan kişinin 38 yaşındaki Süleyman Abül olduğu belirlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Suruç’ta Trafik Kazası: 4 Ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, sağlık ekipleri ölenlerin kimliklerini tespit etti.
Haberler

İnegöl’de Motosikletli Kişi Mağaza Camını Kırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosikletli kişi, mobilya mağazasının camlarını taşla kırarak kaçtı. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.