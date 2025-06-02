Yüzer Bitki Adaları Projesi Başladı

MÜSİLAJLA MÜCADELEDE YENİ ADIM

Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununu ortadan kaldırmak amacıyla, azot ve fosfor benzeri kirletici unsurları temizleyen ‘yüzer bitki adacıkları’ projesi Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Çapraz Çayı’nda hayata geçirildi. Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde uygulanan bu proje, müsilajın ve kirliliğin önlenmesine yönelik bir çalışma olarak öne çıkıyor. Projeyle ilgili bilgilendirme toplantısı, Hayırlar Mahallesi’nde düzenlendi ve toplantıya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanı Menderes İşçen, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BUÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Akpınar ve birçok akademisyen ile öğrenci katıldı.

AZOT VE FOSFORUN GİDERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Toplantıda konuşan Menderes İşçen, “Müsilajla mücadeledeki temel odak noktamız, Marmara Denizi’ne ulaşan azot ve fosfor yükünün azaltılmasıydı” diyerek müsilajla mücadele konusunda 2021’den itibaren yürütülen çalışmaların amacına dikkat çekti. İşçen, 2021 yılının Haziran ayında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla bir koordinasyon kurulunun oluşturulduğunu belirtti. Projeyle ilgili detayları paylaşan İşçen, “Azot ve fosfor kirliliğini azaltmak için hazırladığımız 22 maddelik bir eylem planı mevcut. Bu planın 19 maddesi tamamlandı. Ancak iki eylemi henüz bitiremedik. Bunlardan biri, evsel ve kentsel atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüşmesi süreci. Diğeri ise tarımsal ve hayvansal kaynaklı kirlilikle ilgili” ifadelerini kullandı.

DÜNYADA BENZER PROJELER BULUNUYOR

Menderes İşçen, projenin dünya genelindeki benzer örnekleriyle ilgili olarak, “Pilot çalışmalarda ve dünyadaki örneklerle yapılan araştırmalarda, yılın belirli dönemlerinde yüzde 90’a varan kirlilik giderimi tespit edildi” dedi. Bakanlığın, kirliliğe sebep olan derelerde bu projeyi uygulama planı olduğunu vurguladı. Ayrıca, belediyelere verilen sürenin sona ermekte olduğunu ve arıtma tesislerinin modernize edilmesi gerektiğini ifade etti.

İLK UYGULAMALAR YAPILIYOR

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Akpınar, projenin başlangıç aşamasını değerlendirerek, “2021’de TÜBİTAK projesi çerçevesinde yüzer ada projesini genişletmeye başladık. İlk kurulumlar tamamlandı ve çeşitli kirleticilere karşı, bitkilerle bir model oluşturduk. Proje, önemli bir örnek teşkil ediyor” dedi.

Doç. Dr. Akpınar, “Ana kirleticiler azot ve fosfor olmasına rağmen, projede birçok farklı kirleticinin de dikkate alındığını belirtti. Burada kullanılan toplam bitki sayısı 120 bin ve bu sayede ciddi bir biyokütle yaratılıyor. Projenin anlamlı bir arıtım modeli olduğunu düşünüyoruz” diye ekleyerek çalışmanın uygulamaya yönelik olduğunu belirtti.