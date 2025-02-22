Yüzer Platformun Halatı Koptu, Karaya Oturdu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kilimli ilçesindeki Çatalağzı beldesinde yer alan bir enerji firmasına ait limanın açıklarında bir olay yaşandı. İddialara göre, halatı kopan yüzer platform, rüzgar ve dalganın etkisiyle sürüklenmeye başladı.

PLATFORMUN DURUMU VE MAHSUR KALAN İŞÇİLER

Çatalağzı Kasköy Balıkçı Barınağı üzerine doğru gelen platform, sığlaşan denizde kuma saplanarak durdu. Bu durumda platformda bulunan 5 işçi mahsur kaldı. İhbarın yapılmasının ardından bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Mahsur kalan işçiler, limandan uzatılan vincin kafesine alınarak karaya alındı. İşçiler, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. O anlarda balıkçı barınağında oturan Okan İpçioğlu, “Oturuyorduk burada arkadaşlarla, baktık taş yüklü halatı kopmuş gemi geliyor” şeklinde ifade etti.