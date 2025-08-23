Yüzer Üretim Platformu, Gaz Üretimini Artıracak

ENERJİ PROJELERİNDE YENİ ADIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Yeni platformumuz ile Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimimiz, bugüne kıyasla 4 katına çıkarak günlük 40 milyon metreküpe yükselecek” ifadelerini kullandı. Bakanlık, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Çalışmalarını Faz-3 aşamasına taşıyacak önemli bir adım atarak, yeni bir Yüzer Üretim Platformunun (FPU) tedarik sürecine girdi. Bu platformun temini için Çin merkezli bir firma ile anlaşma sağlandı. Sözleşmeye göre mühendislik, tedarik, imalat, kurulum ve devreye alma süreçleri üzerine çalışmalara başlandı.

YENİ PLATFORMUN ÖZELLİKLERİ

273 metre uzunluğa, 54 metre genişliğe ve 26 metre derinliğe sahip olan yeni platform, daha önceki Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile benzerlik gösteriyor. Platform, karadan yaklaşık 180 kilometre uzakta, yaklaşık 2 bin 200 metre su derinliğinde bulunan bir alanda yer alacak. Deniz zeminine 20 halat sistemi ile güvence altına alınacak olan platform, üzerinde 150 personelin konaklayabilmesi için gerekli alanları barındıracak.

GÜNÜK GAZ ÜRETİM KAPASİTESİ

Yeni platformun günlük gaz üretim kapasitesi 25 milyon metreküp olarak planlandı. İlk aşamada 27 derin deniz kuyusundan elde edilecek doğal gaz miktarının toplamda 20 milyon metreküp olması öngörülüyor. Bakan Bayraktar, “Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuza bir kardeş gelecek. İnşası Çin’de devam eden yeni platformumuzun 2027 sonunda Türkiye’ye doğru yola çıkmasını bekliyoruz” dedi.

KARADENİZ’DE NELER DEĞİŞECEK?

Bakan Bayraktar, yeni üretim platformunun 2028 yılı ortasında devreye alınacağını ve Karadeniz’deki gaz üretiminde önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Bu yeni gelişmenin Sakarya Gaz Sahası’ndaki günlük gaz üretimi kapasitesini 40 milyon metreküpe çıkaracağını vurgulayan Bakan, şu anki üretim miktarının günlük 9,5 milyon metreküp olduğunu hatırlatarak ilerleyen dönemlerde bu rakamın nasıl artacağını açıkladı.