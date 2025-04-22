Yüzlerce Öğrenci Yürüyüş Düzenledi

ÖĞRENCİLERDEN ANMA YÜRÜYÜŞÜ

Iğdır’da bir araya gelen yüzlerce öğrenci, Ermeni çeteleri tarafından Doğu Anadolu Bölgesi’nde katledilen vatandaşları anmak amacıyla yürüyüş düzenliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminin yürüttüğü “ERAP Tarihin Işığında Şehir Hafızası” projesi çerçevesinde, öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla İlham Aliyev Caddesi’nde buluştu. Vali Ercan Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve halkın da katılımıyla buradan yürüyüşe geçen öğrenciler, Şehit Türkler Anıt ve Müzesi’nde anma programı gerçekleştirdi.

ANMA PROGRAMINDA DUALAR EDİLDİ

Temsili mezarlıkların yer aldığı anıtta şiirler okundu ve dualar edildi. Vali Turan burada yaptığı konuşmada, bölgenin büyük mezalimlere tanıklık ettiğini hatırlattı. Aras Nehri’nde birçok köyde vatandaşların şehit edildiğini anlatan Turan, “Bugün Iğdır ile gururluyum, sizlerle gururluyum. Emaneti güvenilir bir şekilde yeni nesillere ulaştırdığımızı görüyorum. Tarihini unutan, geçmişini unutan her millet yok olmaya mahkumdur.” ifadelerini kullandı.

ZULMÜ UNUTMAYACAĞIZ

Milli Eğitim Müdürü Gün ise kentte yaşanan Ermeni mezalimini tüm dünyaya duyurmak ve şehitleri anmak için bir araya geldiklerini vurgulayarak, “Tarih ne kadar gizlenmeye çalışırsa çalışsın, gerçek bir gün mutlaka açığa çıkacaktır. Biz bugün Iğdır’da öğrencilerimizle o gerçeği haykırmak için toplandık. Zulmü unutursak zalimi affetmiş oluruz. Hiçbir zaman zulmü unutmayacak, zalimi affetmeyeceğiz.” dedi.