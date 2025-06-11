Yüzme Bilmek Şarttır, Rip Akıntıları Tehlikelidir

YAZ MEVSİMİNDE BOĞULMA VAKALARINA DİKKAT

Yaz mevsiminde artan boğulma vakalarına yönelik uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ali Uzun, özellikle Karadeniz’de yaygın olarak karşılaşılan çeken akıntılarının doğru bilgi ve davranışla atlatılabileceğini belirtti. Uzun, “Yüzme bilmek tek başına yeterli değil, rip akıntısını da tanımak şart” ifadesini kullandı.

DENİZE GİRMEK İÇİN İHTİYAÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun, yaz aylarında boğulma vakalarının sıklıkla arttığını vurgularken, Samsun kıyılarında rip akıntısının ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Denize girmek için temel şartın yüzme bilmek olduğunu ifade eden Uzun, “Yüzme, ehil kişilerden ya da kurslardan öğrenilmeli. Özellikle iç bölgelerden gelen vatandaşlarımız kıyı yapısını önceden araştırmalı” şeklinde konuştu.

RİP AKINTISI VE KURTULMA YÖNTEMLERİ

Rip akıntılarının çoğunlukla kumsal kıyılarda, su altındaki sığ kum setlerinin gediklerinde meydana geldiğini ifade eden Prof. Dr. Uzun, “Dalga enerjisiyle sahile yığılan su, bu gedikler boyunca geri çekilirken güçlü bir akıntı oluşturur. Bu, vatandaşların ‘kum çekmesi’ dediği durumdur ancak aslında bir su akıntısıdır. Akıntı, birkaç 10 ila birkaç 100 metre sonra sona erer. Panik yapılmaz, su üstünde kalınır ve yanlara yüzülürse rip akıntısından kurtulmak mümkündür” açıklamasını yaptı.

YÜZME SEVİYESİNE DİKKAT

Rip akıntılarının tehlikesinin yüzme seviyesinden bağımsız olduğuna dikkat çeken Uzun, “Çok iyi yüzücüler bile panikle bu akıntıya karşı yüzmeye çalışınca yoruluyor, bu da boğulmalara yol açıyor. Oysa yanlara doğru yüzmek genellikle yeterlidir. Ülkemizin 8 bin 333 kilometrelik kıyısı var ama yüzme bilenlerin sayısı yetersiz. Yüzme eğitimi okullarda başlamalı” dedi. Ayrıca, denize girerken mutlaka birinin karada beklemesinin ve yardım çağırabilecek birinin bulunmasının hayati öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.