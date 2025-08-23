Yüzme Eğitimi 25 Bin Çocuğa Verildi

PROJE BAĞLAMINDA YÜZME EĞİTİMİ

Giresun’da gerçekleştirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi” çerçevesinde son dört yıl içinde toplamda 25 bin çocuk ve genç yüzme öğrendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Yaz Spor Okulları kapsamında hayata geçirilen bu projeyle birlikte Şebinkarahisar, Dereli ve Tirebolu ilçelerinde portatif havuzlar kuruldu. Proje, boğulma vakalarına karşı teorik bilgilendirmelerle destekleniyor ve yüzme eğitimlerine katılan çocuk ile gençlerin sayısı 25 bini buldu.

SORUMLULUKLA YAKLAŞIM

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerin devam ettiğini aktardı. Ergün, sıkça meydana gelen rip akıntıları nedeniyle boğulma olaylarının yaşandığını dile getirerek, bu durumun önemini göz önünde bulundurarak portatif havuzlarda gerçekleştirilen yüzme eğitimlerini önemsediğini ifade etti.

YAZ TATİLİNİN FIRSATI

Ergün, yaz tatili döneminde portatif havuzlarda verilen eğitimlerin çocuk ve gençlerin hem yüzme becerilerini geliştirdiğini hem de tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olduğunu belirtti. Yüzme öğrenen bireylerin, hem eğlenceli zaman geçirdiğini hem de güvenli bir şekilde suya alıştığını vurguladı.