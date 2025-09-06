Yüzme Tehlikesi Geçiren Ö.K. Tutuklandı

DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ

Ö.K. (37) isimli bir kişi yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaranlar, gerçekleştirdikleri hızlı müdahaleyle şahsı denizden çıkararak kurtardı. Ancak, Ö.K. olay sırasında başka birine ait kimlik bilgilerini verdi.

GERÇEK KİMLİĞİNİN ORTAYA ÇIKMASI

Polis, Ö.K.’nin verdiği bilgilerin tutarsızlık göstermesi üzerine, onu Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte polis merkezine götürdü. Burada yapılan incelemeler sonucunda gerçek kimliği ortaya çıkan Ö.K.’nin, 7 ayrı suçtan arandığı ve toplamda 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Ö.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.K., cezaevine gönderildi.