Yüzücü Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37’ncisi gerçekleştirilen İstanbul Boğazı’ndaki ‘Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov için arama faaliyetleri üçüncü gününde de sürüyor. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, arama çalışmalarını kendi dalış personeli tarafından tespit edilen alanlarda Yandan Taramalı Sonar (YTS) destekli cihazlar kullanarak kesintisiz olarak gerçekleştiriyor.

SONAR SİSTEMİ KULLANILIYOR

Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, aramalar sırasında ses dalgalarıyla deniz tabanının yüksek çözünürlükte görüntüsünü çıkaran bir sonar sistemi kullanıyor. Yandan Taramalı Sonar, batık, mayın ve insan arama faaliyetlerinde, 300 metre derinliğe kadar aktif olarak kullanılabiliyor. Hızla geniş alanları tarama yeteneği ve görünmeyen sularda da etkin bir şekilde çalışma özelliği ile bu sistem, dalış timlerinin Boğaz’daki kapsamlı operasyonlarında önemli bir avantaj sağlıyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları hala devam ediyor.