Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı Açılacak

Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı Projesi Hızla İlerliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki trafik yükünü azaltmak amacıyla uygulamaya konulan ‘Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı’ndaki düzenlemeler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Uraloğlu, “Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı’ndaki çalışmalarımızı eylül ayı içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Trabzon’umuzun şehir içi trafiğini rahatlatacak bu önemli projemizi en kısa sürede hizmete alacağız” dedi.

Kavşak Düzenlemesi Şehir Trafiğine Katkı Sunacak

Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltacak olan yeni kavşak düzenlemesi hakkında yazılı açıklama yapan Uraloğlu, Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı’nın şehir trafiğine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Uraloğlu, “Söz konusu kavşak, Trabzon’un doğu yönünden gelenlerin Değirmendere ve Maçka yoluna bağlanmasını, batı yönünden gelenlerin ise Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalkınma Mahallesi gibi noktalardan doğrudan geri dönüş yapmalarını sağlıyor. Bu yoğunluk mevcut altyapının sınırlarını zorluyordu. Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı’ndaki düzenlemeler ile bu yükü hafifleteceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni Kavşağın Özellikleri

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen kavşağın toplam uzunluğunun 900 metre olduğunu ifade etti. “Tek yol ve bitümlü sıcak karışım kaplama olarak inşa edilen projede ayrıca bin 200 metre uzunluğunda beton yol ve kaldırım çalışmaları da yer alıyor. Toprak işleri ve üstyapı çalışmaları tamamlandı, bordür ve kaldırım işleri ise devam ediyor” dedi.

Eylül Ayında Trafiğe Açılacak

Uraloğlu, kavşağın Karadeniz Sahil Yolu’nun en işlek noktalarından birinde kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlayacağını vurguladı. “Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı’ndaki çalışmalarımızı eylül ayı içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Trabzon’umuzun şehir içi trafiğini rahatlatacak bu önemli projemizi en kısa sürede hizmete alacağız” diyerek sözlerini tamamladı.