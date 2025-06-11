Z.K. Yakalandı, Hapis Cezası Var

4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI
Van’ın Muradiye ilçesinde, 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K. isimli şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri firari suçlulara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan aranan Z.K. isimli şahsı tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.