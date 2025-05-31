Zabıt Katibi A.Y, UYAP’ta Usulsüz İşlemler Yaptı

ANAYASA VE HUKUKA AYKIRI İŞLEMLER

Ankara Adliyesi’nde görevli bir zabıt katibinin, çalıştığı savcıların Ulusal Yargı Ağı Sistemi’ndeki (UYAP) hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak, hakkında soruşturma bulunan bazı şüpheliler aleyhine hatalı bir şekilde “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verdiği belirlendi. Alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda çalışan zabıt katibi A.Y’nin, maddi menfaat karşılığında soruşturma dosyalarında hukuka aykırı işlemler yaptığı ve “dosya takibi” yaptığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı.

ZABIT KATİBİ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Zabıt katibinin görevine son veren başsavcılık, şüphelinin eylemleri ve birlikte hareket ettiği kişilerin tespit edilmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığına yazı yazdı, bunun yanı sıra noter işlemlerini incelemeye aldı. Şüpheli A.Y’nin görevli olduğu dönemde “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilen dosyaları yeniden gözden geçiren başsavcılık, henüz karar verilmemiş dosyalarda da usulsüz işlemler yapılıp yapılmadığını incelemeye aldı.

USULSÜZ KARARLAR VE GÖZALTILAR

Yapılan incelemeler sonucunda A.Y’nin, savcıların UYAP hesaplarına girerek bazı şüpheliler hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı çıkardığı ve soruşturma savcısının denetimini engellemek için sahte işlemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Başsavcılık, zabıt katibinin usulsüz verdiği kararların hepsini iptal etti ve bu kişilere yönelik yakalama ile gözaltı kararları aldı. Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, soruşturma sürecinde yurt dışında bulunduğu tespit edilen diğer şüpheliler hakkında yakalama kararının geçerliliğini koruduğu bildirildi.

TUTUKLAMA VE İFADELER

Soruşturma kapsamında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklanan A.Y’nin ifadesinde, hukuka aykırı işlemleri Cumhuriyet savcılarının bilgisi ve rızası olmadan, onların şifrelerini kullanarak yaptığını ve bu kararları kendi onayıyla geçerli kıldığını bildirdiği öğrenildi. A.Y ayrıca, sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilinin kontrol ve denetimini ortadan kaldırmak amacıyla sahte belgeler ve dosyalar oluşturduğunu, karar ile dosya içeriğini birbirleriyle uyumlu hale getirdiğini de kabul etti.