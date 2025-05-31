Zabıt Katibi UYAP’ta Usulsüz Kararlar Verdi

ANAYASAL GÖREV SUİSTİMALİ İDDİASI

Ankara Adliyesi’nde görevli bir zabıt katibinin, görev yaptığı savcıların Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) üzerinden hesabına izinsiz girerek, hakkında soruşturma bulunan bazı şüphelilerle ilgili usulsüz bir şekilde “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verdiği belirlendi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi A.Y’nin, maddi karşılık ile soruşturma dosyalarında hukuka aykırı işlemler gerçekleştirdiği yönündeki ihbar üzerine işler başlattı.

GÖREVDEN ALINDI

Zabıt katibinin, Terör Suçları Soruşturma Bürosundaki görevine son veren başsavcılık, şüphelinin eylemleri ve birlikte hareket eden kişilerin tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Gelir İdaresi Başkanlığına gerekli yazıları iletti ve noter işlemlerini incelemeye aldı. Şüpheli A.Y’nin görev yaptığı süre zarfında “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilen dosyalar tekrar değerlendirilirken, henüz karara bağlanmamış dosyalarda da usulsüz işlemler yapılıp yapılmadığı araştırıldı.

USULSUZ KARARLARIN GEÇERSİZ KILINMASI

İncelemeler sonucunda A.Y’nin, savcıların UYAP’taki hesabına girerek, bazı kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkardığı ve soruşturma savcısının denetimini engellemek amacıyla sahte belgeler düzenlediği saptandı. Başsavcılık, zabıt katibinin usulsüz olarak verdiği kararların tamamını iptal etti ve ilgili kişiler hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden bir kısmı tutuklanırken, bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu ve bu kişiler hakkında yakalama kararının geçerli olduğu ifade edildi.

ŞÜPHELİ A.Y’Yİ TUTUKLAMA VE İFADELERİ

Soruşturma kapsamında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklanan A.Y’nin, ifadesinde hukuka aykırı işlemleri Cumhuriyet savcılarının bilgisi ve onayı olmaksızın, onların şifrelerini kullanarak yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli ayrıca, sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilinin kontrol ve denetimini ortadan kaldırmak için sahte belgeler düzenleyip, karar ile dosya içeriğini uyumlu hale getirdiğini kabul etti.