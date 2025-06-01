Zabıt Katibi UYAP’tan Dosyaları Kapatmış

ANKARA ADLİYESİ’NDE USULSÜZ İŞLEMLER

Ankara Adliyesi’nde çalışan bir zabıt katibinin, yanında görev yapan savcıların Ulusal Yargı Ağı Sistemi’ndeki (UYAP) hesaplarına izinsiz girerek, hakkında soruşturma yürütülen bazı şüphelilerle ilgili usulsüz bir şekilde “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verdiği tespit edildi. Alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi A.Y’nin, maddi menfaat karşılığında soruşturma dosyalarında hukuka aykırı işlemler yaptığı ve “dosya takibi” gerçekleştirdiği ihbarı üzerine bir soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİ A.Y. HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zabıt katibinin çalıştığı görevi sonlandıran başsavcılık, A.Y’nin eylemleri ve beraber hareket ettiği kişilerin tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığına yazı gönderdi ve noter işlemlerine el koydu. Şüpheli A.Y’nin görev yaptığı dönemde “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilen dosyaları tekrar incelemeye alan başsavcılık, henüz karar verilmeyen dosyalarda da usulsüz işlem yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı.

USULSUZ KARARLARIN KALDIRILMASI VE GÖZALTILAR

Yapılan incelemeler sonucunda A.Y’nin, savcıların UYAP hesaplarına girerek bazı şüpheliler hakkında usulsüz kararlar aldığı, soruşturma savcısının denetimini engellemek amacıyla sahte işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. Başsavcılık, zabıt katibinin usulsüz olarak verdiği kararların tamamını iptal etti ve bu kişiler hakkında yakalama ile gözaltı kararı çıkardı. Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, soruşturma sürecinde yurt dışında olduğu tespit edilen bazıları hakkında yakalama kararının sürdüğü kaydedildi.

ŞÜPHELİ A.Y. İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklanan A.Y, verdiği ifadesinde hukuka aykırı işlemleri Cumhuriyet savcılarının bilgisi ve rızası olmadan şifrelerini kullanarak gerçekleştirdiğini, kararların onayını kendi başına aldığını kabul etti. Ayrıca, sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilinin kontrol ve denetimini ortadan kaldırmak amacıyla sahte evrak ve dosyalar ürettiğini ve karar ile dosya içeriğini uyumlu hale getirdiğini de ifade ettiği öğrenildi.