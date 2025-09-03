Haberler

Zabıta Adam, Husumetlisini Silahla Vurdu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

İstanbul Bahçelievler’de bir zabıta, karşılaştığı husumetlisi tarafından silahla vurulma olayı yaşandı. Akşam saatlerinde gerçekleşen saldırı, Kocasinan Merkez Mahallesi Şehit Zaim Fırat Sokak üzerinde meydana geldi.

ZABITA VE HUSUMETLİSİ ARASINDAKİ TARTIŞMA

İddiaya göre, zabıta ekiplerine ait olduğu öğrenilen bir adam, sokak üzerinde husumetlisi ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa süre içinde büyüyerek, saldırgan şahıs zabıtayı silahla vurdu. Olay sonrası şüpheli, kendi kullandığı ticari taksi ile kaçarken, yaralı kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek sokağı kapatma işlemi yaptı ve olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili detaylı çalışma gerçekleştirdi. Yaralının hastanede tedavi süreci devam ederken, olaya dair soruşturma sürdürülüyor.

