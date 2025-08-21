Zabıta Denetiminde Bozuk Gıdalar Ele Geçirildi

DENETİMLERDE ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, zincir marketlerde gerçekleştirdikleri denetimlerde yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinç ile son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini ortaya çıkardı. Kent merkezinde yapılan denetimler, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışıyla ilgili bilgiye odaklandı.

HUSUSİ ÜRÜNLER VE YASAL İŞLEMLER

Denetimler sırasında, paketli ve açıkta satılan yaklaşık 2 ton pirinçte kurtlanma tespit edildi. Ayrıca, bozulmuş sucuklar, son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri, çikolatalar, peynir, tavuk ve et bulyonlar ile çeşitli şekerleme ve meşrubatlar bulundu. Ele geçirilen bozuk ürünler imha edilmek üzere el konulurken, sağlıksız gıda satışı yapan işletmelere karşı yasal işlemler başlatıldı.