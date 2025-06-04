Zabıta Denetimleri Artırıldı, Sağlık Korunuyor

DENETİMLER ARTTI

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla, vatandaşların bayramı sağlık, huzur ve güven içinde geçirebilmesi amacıyla denetimlerini hızlandırdı. Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmalarını temin etmek için denetim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

SAĞLIK VE GIDA GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelindeki denetimlerin sürekli devam ettiğini ve bayram boyunca da sürmesinin sağlanacağını ifade etti. Vatandaşların sağlığının ve gıda güvenliğinin önem taşıdığını vurgulayan Palancıoğlu, “Melikgazi zabıtamız yıl boyunca sürekli denetimlerini zaten yapıyor ama bayramlar gibi özel günler için denetimlerimizi daha da artırdık,” dedi.

Mustafa Palancıoğlu, hemşehrilerinin haklarını korumayı hedefleyen zabıta ekiplerinin, bayram yaklaştıkça yoğunluk yaşayan baharatçı, tatlıcı, market, kuruyemişçi, kasap ve pastane gibi işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdiğini belirtti. Denetimler sırasında, işletmelerin hijyen koşulları, gramaj, tartı doğruluğu, kasa ve raf fiyat uyumu, sağlık kurallarına uygunluk ile satılan ürünlerdeki son kullanım tarihi gibi detaylar inceleniyor.