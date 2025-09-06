ESNAF ZİYARETLERİ VE ZABITA HAFTASI’NIN ANLAMIDIR

Keşan ilçesinde zabıta ekipleri, esnafı ziyaret etti. Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, esnafın talep ve önerileri dinleniyor ve onlara karanfil hediye ediliyordu. Zabıta ve esnafın her zaman el ele çalıştığı ifade edildi. Açıklamada, “Şehrimizin düzeni ve güvenliği için zabıta ile esnafımız arasındaki uyum, anlayış ve işbirliği en büyük gücümüzdür. Daha güzel daha düzenli bir Keşan için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz,” denildi.

DOSTLUK TURNUVASI DÜZENLENDİ

Havsa ilçesinde kurumlar arası “dostluk turnuvası” gerçekleştirildi. Belediyeden gelen bilgilere göre, turnuva Belediye Başkanı Hüseyin Özden’in vuruşuyla başladı. Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Havsa Esnaf Odası Başkanı Metin Eren ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Baturalp Eliçevik de karşılaşmaları izledi. Havsa Belediyesi takımı, Çarşı Esnaf Spor’a 4-0’lık skorla kaybederken, Havsa Kaymakamlığı takımı da Sanayi Esnaf Spor’a 5-1 yenildi. Sanayi Esnaf Spor ve Çarşı Esnaf Spor finale yükseldi. Aksoy ve Özden, sporcuları tebrik etti.