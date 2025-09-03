Zabıta, husumetlisi tarafından vuruldu

İKİ KİŞİ ARASINDA TARTIŞMA VE SİLAHLI SALDIRI

Bahçelievler’de, zabıta olarak görev yapan bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada husumetli olduğu kişi ile karşılaştı. Bu karşılaşma, tartışmaya dönüştü ve büyüyen gerginlik sonucunda kimliği belirsiz bir kişi, zıbataya silah ile ateş etti. Saldırgan, hemen ardından geldiği taksi ile olay yerinden uzaklaştı.

OLAY YERİNDEN KAÇIŞ VE ACİL MÜDAHALE

Olayın ardından, çevredeki mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı zabıtaya hızlıca ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bu arada, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak soruşturma başlattı ve saldırganı yakalamak için çalışmalara yöneldi.