Zabıta, Lüks Ciple Çarpıştı: Kadın Sürücü Ağladı

KAZA ANINDA ŞOK VE YARDIM SEFERBERLİĞİ

Sarıyer’de lüks bir cipin motorsikletli zabıtayla çarpıştığı kaza, birçok kişinin yüreklerini burktu. Kazanın hemen ardından gözyaşlarına boğulan kadın sürücü, yaralı zabıtanın başından bir an olsun ayrılmadı. Olay esnasında çevredeki vatandaşlar, yaralı zabıta memuru için hızla yardım etmeye koştu. Kaza, saat 12.30’da Sarıyer Meserburnu Caddesi’nde gerçekleşti.

MOTOSİKLET ÇARPIYOR, ZABITA YARALANIYOR

Edinilen bilgiler doğrultusunda, yol kenarında park halinde bulunan 06 BP 0102 plakalı Jeep marka araç, karşı şeride geçmek için dönüş yaptı. Dönüş sırasında duramayan 34 FY 9633 plakalı motosikletli zabıta, araca çarparak yere savruldu ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yaralı zabıta memuruna ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Bazı vatandaşlar memurun eline su dökerken, bir kadın “Recep iyi misin” diyerek seslendi. Kazayı yapan lüks cipin sürücüsü, gözyaşları içerisinde “ağabeyciğim iyi misin” diyerek yaralı zabıtaya seslenmeye çalıştı. Yaralı zabıta memuru, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.