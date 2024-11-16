“Zafer Algöz: Futbolcuların Ücretlerine İlişkin Görüş”

FUTBOLCULARDAN ASTRONOMİK ÜCRET İDDİASI

Nişantaşı City’s alışveriş merkezinde görüntülenen Zafer Algöz, futbolcuların aldığı yüksek ücretler hakkında düşüncelerini paylaştı. Algöz, “Futbolcular da alıyor. Oyuncu alınca neden bozuluyorlar? Futbolcuya verilen paraya kimse acımıyor. Başrol oynayan, beğenilen ve yetenekli oyuncuyu kendi işinizde oynatmak istiyorsanız, o adamın talep eden firma çok oluyor. Arz-talep meselesi.” şeklinde konuştu.

CEM YILMAZ’A ÖVGÜLER

Cem Yılmaz’ın birçok projesinde yer alan Zafer Algöz, ünlü komedyen hakkında da övgülerde bulundu. Algöz, Yılmaz’ın yeteneklerine değinerek, onunla çalışmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.