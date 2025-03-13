Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever’in Vefatını Duyurdu

Zafer Algöz, ünlü aktör Şinasi Yurtsever’in vefatını duyurdu. Yurtsever, “Kardeş Payı”, “İşler Güçler”, “Yabancı Damat”, “Düğün Dernek”, “Çalgı Çengi” ve “İlk Buluşma” gibi projelerle tanınmış bir isimdi.

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Zafer Algöz, 51 yaşındaki meslektaşının vefatı sonrası “Yine ailemizden birini yitirdik… Çok üzgünüm… Başımız sağ olsun.. Allah rahmet eylesin..” şeklinde ifadeler kullandı. Şinasi Yurtsever, “Kardeş Payı”, “Düğün Dernek”, “Çalgı Çengi”, “Hokkabaz” ve “Avrupa Yakası” gibi çeşitli yapımlarda önemli roller üstlenmişti.

MEKANIN CENNET OLSUN

Oyuncu Emre Karayel de vefat haberi sonrası, “Şinasi Yurtsever meslektaşımın vefatını öğrendim şimdi. Gerçekten çok üzüldüm. Çok erken. Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Yakınları ve sevenlerine sabırlar dilerim.” sözleriyle duygularını dile getirdi. Yurtsever’in ölüm sebebi henüz açıklanmadı.