Zafer Aygün, Tek Aşamalı Protezle Rahatladı

İŞ KAZASINDAN SONRA KALÇA AĞRILARIYLA MÜCADELE

Tekirdağ Ergene’de yaşayan 49 yaşındaki Zafer Aygün, iş kazası sonrası başlayan kalça ağrılarıyla dört yıl boyunca savaştı. Değişik hastanelerde çeşitli ameliyatlar geçiren Aygün, son olarak geçirdiği protez ameliyatından sonra yoğun ağrılar yaşamaya başladı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy’un gerçekleştirdiği tek aşamalı protez ameliyatı sayesinde kalça enfeksiyonu tedavi edilen Aygün, “Uzun zamandır ilk defa ağrısız yürüyorum. Hayata yeniden döndüm” diyerek hissettiği mutluluğu dile getirdi.

AĞRILARLA GEÇEN YILLAR VE AMELİYAT İHTİYACI

Zafer Aygün, iş kazası nedeniyle yaşadığı kalça ağrılarıyla dört yıl boyunca savaştı. Süreç içerisinde geçirdiği ameliyatlar sonrası, kalça protezinin etrafında oluşan enfeksiyon ve protezin gevşemesi nedeniyle yaşam kalitesi giderek düştü. Son olarak Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne giden Aygün, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy tarafından tek aşamalı kalça protezi değişimi ile tedavi edildi. Aygün, yıllar süren ağrılarından sonra sonunda rahat bir şekilde yürümenin değerini anladığını söyledi.

AMELİYAT SÜRECİ VE YENİ YAKLAŞIM

Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. İbrahim Azboy, Aygün’ün daha önce protez ameliyatı geçirdiğini, ancak protezin yerinden çıkması, gevşeme ve çökme sorunları nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirtti. Bu komplikasyonlarla karşılaştığında kendilerine başvurduğunu aktaran Azboy, enfeksiyon şüphesiyle yapılan testlerde kalçada enfeksiyon tespit edildiğini ifade etti. Normalde bu gibi durumlarda iki aşamalı cerrahinin uygulandığını belirtirken, Aygün’ün protez enfeksiyonunu Almanya’da geliştirilen tek aşamalı yöntemle tedavi ettiklerini söyledi.

TEK AŞAMALI PROTEZ DEĞİŞİMİ UYGULAMASI

Prof. Dr. Azboy, tek aşamalı protez değişimi uygulamasını şu şekilde anlattı: “Önce enfekte protez çıkarılıyor. Ardından mekanik debridman yöntemiyle enfekte dokular temizleniyor. Kimyasal ajanlarla iltihaplı bölge dezenfekte ediliyor. Yara geçici olarak kapatılıyor ve yeni protez bu seansta hastaya yerleştiriliyor. Böylece tek ameliyatla hastanın enfeksiyonu tedavi ediliyor. Hastalar kısa sürede ayağa kalkıyor ve hastanede yatış süresi kısalıyor.” Zafer Aygün de ameliyat sonrası hızlı bir şekilde yürümeye başladığını ve hastaneden kendi aracıyla taburcu olduğunu aktardı.

ENFEKSİYON TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Prof. Dr. Azboy, protez enfeksiyonlarının tedavisinde yalnızca cerrahinin yeterli olmadığını vurguladı. “Enfeksiyon uzmanları, mikrobiyoloji ve girişimsel radyoloji ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Hastanın tedavi sonrası dönemi titizlikle takip ediliyor, bu sayede kalıcı iyileşme sağlanabiliyor.” ifadelerini kullandı.