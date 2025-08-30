Zafer Bayramı İçin Tören Düzenlendi

GİRESUN’DA ZAFER BAYRAMI TÖRENLERİ

Giresun’un Yağlıdere, Espiye ve Eynesil ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri gerçekleşti. Yağlıdere Kaymakamlığı önündeki tören, Vali Yardımcısı Şahin Bayhan ve Belediye Başkanı Yaşar İbaş’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Tören, kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü sonrasında sona erdi.

ESPİYE’DE ANMA TÖRENİ

Espiye ilçesindeki etkinlik ise Hükümet Konağı önünde yapıldı. Kaymakam Ahmet Kavanoz ve Belediye Başkanı Erol Karadere, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu. Kaymakam Ahmet Kavanoz ve beraberindekiler daha sonra şehit İsmail Ünal’ın mezarını ziyaret etti.

EYNESİL’DE ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

Eynesil ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Kaymakam Erkut Pamuk ve Belediye Başkanı Barış Güdük, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Şehit Şahin Abanoz Parkı’ndaki etkinlik, öğrencilerin okuduğu şiirlerle taçlandırıldı.