Zafer Bayramı Kupası Çatalca’da

ZAFER BAYRAMI KUPASI HEYECANI ÇATALCA’DA BAŞLIYOR

Zafer Bayramı Kupası, 29 ile 31 Ağustos tarihleri arasında Magical Club Çatalca’da başlıyor. Bu etkinlik, binicilik tutkusunu, sporun heyecanını ve Zafer Bayramı coşkusunu bir araya getirmeyi amaçlıyor. Üç gün sürecek bu organizasyonda, profesyonel binicilerin yanısıra minik sporcular da yer alacak ve yarışseverleri unutulmaz anlar bekliyor.

ÜCRETSİZ SEYİRCİ GİRİŞİ

Etkinliğin gerçekleşeceği üç gün boyunca, seyirci girişi tamamen ücretsiz olacak. Bu fırsat, binicilik tutkusunu paylaşmak isteyen herkes için büyük bir şans sunuyor ve katılımcılara heyecan dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.

Zeynep Yıldız, Çubuk’ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınların projelerdeki rolünü vurguladı ve gastronomi kursunda tarımsal üretimin ve kültürel değerlerin önemini belirtti.
Edirne Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Ziyaret Etti

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sarıdanişment ve Süleymandanişment köylerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarının karşılanacağına söz verdi.

