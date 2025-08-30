Zafer Bayramı Kutlamaları Üç İlçede Yapıldı

BAŞÇİFTLİK’TE TÖRENLER BAŞLADI

Tokat’ın Başçiftlik, Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları yapıldı. Başçiftlik ilçesinde tören, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda Başçiftlik Kaymakamlığı ve Başçiftlik Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törende, Başçiftlik Ortaokulu’ndan öğrenci Yusuf Bayram bir şiir okudu. Etkinliğe, Başçiftlik Kaymakam Vekili Ahmet Tan, Belediye Başkanı Şaban Bolat, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

TURHAL’DA ANMA TÖRENİ

Turhal Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlamalarda, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Turhal Garnizon Komutanı Piyade Albay Ziyaettin Atak ve Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Bu anma sonrası saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topuk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

YEŞİLYURT’TA ANIT ÖNÜNDE TÖREN

Yeşilyurt ilçesi Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Onur Kökçü ve Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Bekir Boyraz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Üsteğmen Ali Duran’ın günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmayla sürdü. Törende öğrenciler de çeşitli şiirler okudu.