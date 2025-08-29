Zafer Bayramı’nda Kahramanlarımızı Anıyoruz

ZAFER BAYRAMI MESAJI

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Ünverdi, “Kurtuluş Mücadelesinin zaferle taçlandığı bu kutlu günde tüm vatan kahramanlarımızı saygı, özlem ve rahmetle anıyorum” dedi. Ayrıca, 30 Ağustos Zaferi’nin, Başkomutan Atatürk’ün önderliğinde, Türk Milletinin büyük fedakarlıklarla yazdığı bir destan olduğunu belirtti.

ATATÜRK VE MİLLİ MÜCADELE

Ünverdi, “Umutların tükendiği, işgal devletlerinin aziz vatanımızı parçalara ayırarak yok etmek istediği bir dönemde Büyük Önder Atatürk’ün Samsun’da yaktığı Milli Mücadele meşalesi ile milletimiz küllerinden yeniden doğmuştur” şeklinde ifade etti. Bu bağlamda, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” anlayışıyla Türk Milletinin gösterdiği azmi ve bağlılığı vurguladı.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞMA

Ünverdi, atalarından aldığı ilham ve güçle Türkiye’nin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Dünyada yaşanan gelişmeler, savaşlar ve zorluklar karşısında teknoloji devrimini gerçekleştirmek ve beşeri sermayeyi en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğini ifade etti. “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” diyen Atatürk’ün çizdiği yolda ilerlediklerinde ülkenin hedeflerine kısa sürede ulaşacaklarına inandığını aktardı.

KAHRAMANLARA SAYGI

Gaziantep Sanayi Odası olarak ekonominin güçlenmesi ve kalkınmış bir Türkiye için yenilikçi projelerle çalışmayı sürdüreceklerini söyleyen Ünverdi, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, canları pahasına bize bir vatan armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. 30 Ağustos Zaferinin 103. yıl dönümü kutlu olsun” şeklinde sözlerini sonlandırdı.