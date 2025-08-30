Zafer Bayramı Törenleri Gerçekleşti

ANTALYA’DA TÖREN DÜZENLENDİ

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlamak için çeşitli törenler gerçekleştiriliyor. Antalya’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene katılanlar arasında Vali Hulusi Şahin, 30 Ağustos Antalya Garnizon Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de bulunarak, vatandaşları selamladı. Günün anlamına ilişkin konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Tören, öğrencilerin şiir okuması ve gösterileriyle devam etti ve tören geçişiyle sona erdi. Hükümet Konağı’ndaki programda ise Vali Hulusi Şahin, tebrikleri kabul etti. Törene birçok protokol üyesi, kamu kurumları temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca, Kaleiçi’nde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı bir bot da halkın ziyaretine açıldı.

MUĞLA’DA COŞKULU KUTLAMALAR

Muğla’daki Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene ise Vali İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün’ün yanı sıra milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Akbıyık, makamda tebrikleri kabul etti. Program, halk oyunları gösterisi ve tören geçişi ile sona erdi. Protokol üyeleri daha sonra kentteki şehitlikleri ziyaret etti.

ISPARTA’DA ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

Isparta’da ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan tören, Vali Abdullah Erin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in çelenk sunumuyla başladı. Törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu, ardından Vali Erin makamında tebrikleri kabul etti. Protokol üyeleri, günün anısına vatandaşları selamladı. Program çeşitli etkinliklerle devam etti ve tören geçişiyle sona erdi.

BURDUR’DA ZAFER BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Burdur’daki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Vali Tülay Baydar Bilgihan, İl Garnizon Komutanı Tank Albay Metin Çelebi ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Vali Bilgihan makamda tebrikleri kabul etti. Protokol üyeleri, halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından günün anlamı ile ilgili konuşmalar yapıldı, spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlik tören geçişiyle sona erdi.