Zafer Kaplan Parti Yönetimini Eleştirdi

AİR BAŞLIĞI: PARTİ İÇİ TARTIŞMALARIN YENİ BOYUTU

Anahtar Parti Denizli İl Teşkilatında kongreyi kazanan Zafer Kaplan, görevine başlamadan genel merkez tarafından yerine başkası atandığı için yönetimiyle birlikte partiden istifa etti. Kaplan, parti yönetimini sert bir dille eleştirerek, yapılan tartışmaların farklı bir boyut kazandığını vurguladı. Geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen gergin genel kurul sonrası, Yavuz Ağıralioğlu’nun Genel Başkanı olduğu Anahtar Parti Genel merkezi, mevcut başkan Demet Değirmenci’nin tek aday olarak seçime girmesi yönünde tavsiye kararı almıştı. Ancak, Mustafa Altıkulaç ve Zafer Kaplan da adaylıklarını açıkladı.

AİR BAŞLIĞI: GÖREVE BAŞLAMADAN ATAMA

Zafer Kaplan, genel kurulda iki rakibini geride bırakarak Anahtar Parti İl Başkanı seçildi ve mazbatasını aldı. Fakat daha göreve başlamadan, genel merkez tarafından yerine Fatih Aslan Kazancı atandı. Parti binasında İl Başkanı unvanını kullanarak yaptığı açıklamada, Zafer Kaplan ile birlikte il ve ilçe yönetimlerinden 200 kişinin partiden istifa ettiğini duyurdu.

AİR BAŞLIĞI: MİLLİYETÇİ DURUŞUN TASFİYESİ

Yaptığı açıklamada, partiye büyük bir inançla katıldıklarını hatırlatan Zafer Kaplan, “Biz bu davaya yalnızca ismimizle değil; ömür verdiğimiz birikimimizle, alın terimizle, inancımızla girdik. Ama çok geçmeden anladık ki, bu partiyi yönetenlerin derdi ne teşkilattır, ne emek, ne de millettir.” dedi. Denizli yapılanmasında büyük emekler verdiklerini belirten Kaplan, genel merkez tarafından atanan kurucu il başkanının danışma ve ortak akıl süreçlerini yok saydığını ifade etti.

Kaplan, milliyetçi duruşun hedef alındığını ve kadrolarının sessizce tasfiye edildiğini belirtti. “Siyasette itibar, itirazdandır” diyenlerin, itiraz eden herkesi susturduğunu ve genel merkeze sunulan raporların bilinçli bir şekilde görmezden gelindiğine tanık olduklarını söyledi. “Adını Alparslan’dan, Anadolu’dan, Atatürk’ten aldığı söylenen bu parti; aslında yalnızca bir soyadına yaslanan, biat kültürüne esir olmuş bir yapıya dönüşmüştür.” ifadelerini kullandı. Kaplan, aynı inanç ve kararlılıkla adalet ve haksızlık konularında tavır almaya devam edeceklerini belirterek, “Seçimle gelen seçimle gider sözünü de Ankara’ya hatırlatıyorum.” şeklinde konuştu.