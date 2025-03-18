Zafer Partisi Lideri Özdağ’dan Sağlık Açıklaması

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Silivri Cezaevi’nde iki aydır tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde kız kardeşi Prof. Dr. Hilal Özdağ ile bir araya gelmişti. Kız kardeşinin bu ziyarete ait paylaştığı fotoğraflarda Özdağ’ın son derece zayıf görünmesi dikkat çekti. Bu durum, sağlık sorunları yaşadığı yönünde iddiaların ortaya çıkmasına sebep oldu.

ZAYIFLAMA KONUSUNDAKİ ENDİŞELER

Özdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 45 gün önce yaptırdığı kan tahlillerinin sonuçlarının çok iyi olduğunu ve sağlığının genel durumda iyi olduğunu ifade etti. “Silivri Cezaevi’nde açık görüş sırasında kız kardeşim Prof. Dr. Hilal Özdağ ile çektirdiğim fotoğrafları gören bazı sevgili yurttaşlarımız ve sevgili Zafer Partililer zayıflamış olmamdan dolayı üzüntülerini ifade etmişler. Hiç üzülmeyin lütfen, 5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim” diyen Özdağ, sabahları güne sporla başladığını belirtti. Iyı havalarda tek kişilik avlusunda spor yaptığını, kötü havalarda ise odasında egzersiz yaptığını söyledi. Özdağ, sağlığının iyi olduğunu vurgulayarak, “Özetle sağlığım iyi. Sizden dileğim sadece dua etmenizdir.” açıklamasını yaptı.