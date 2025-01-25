Zafer Partisi Silivri’de Protestoya Başlıyor

ZAFER PARTİSİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nin önünde Zafer Otağı’nda bir basın toplantısı düzenledi. Akşit, burada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanıp Silivri’ye getirilmesini eleştirdi. Özdağ’ın tutuklanmasının, siyasetin yargıya müdahalesinin bir sonucu olduğuna dikkat çekerken, böyle bir durumun demokratik bir toplumda asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Akşit, “Ümit Özdağ, siyasi görüşleri nedeniyle hedef alınmıştır. Ancak Zafer Partisi olarak haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI KARAR ALDI

Akşit, açıklamalarında Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığı olarak adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında seslerini yükseltmek için burada olduklarını ifade etti. “Bu sürece itiraz etmek, protesto etmek ve bu durumu Türkiye, Türk milleti adına reddetmek için buradayız. Bir karar aldık. Bugün ilkini yapıyoruz. Bundan sonra Zafer Partisi İstanbul’daki tüm il yönetim kurulu, ilçe başkanlığı ve disiplin kurulu toplantılarını Silivri’de, cezaevinin kapısının önünde yapacak. Ta ki hocamız, liderimiz, genel başkanımız Ümit Özdağ bu kapıdan dışarı çıkana kadar” dedi.

ÖZDAĞ’IN TUTUKLANMASI VE CUMHUR İTTİFAKI

Türkiye’nin yüzde 90’ının bu süreci reddettiğini bildiren Akşit, “Sonları yaklaştığında önce halkı, vatandaşı, seçmeni sindirme, korkutma yoluna giderler. Sonra muhalifleri tutuklamaya başlarlar. Demir parmaklıkların arkasına koyarlar. O hiç yetmez ve bu durum, onların sonlarının başlangıcıdır. Tüm Türkiye bilsin ki Ümit Özdağ’ın bugün tutuklanması, bugünkü Cumhur İttifakı’nın sonunun başlangıcıdır. Bu kelimeyi ileride daha fazla konuşacağız. Onların sonu olacaktır” ifadelerini kullandı.