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Zafer Partisi, Sırrı Süreyya Önder için açıklama yaptı

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN ÖLÜMÜ SONRASI TEPKİLER

Zafer Partisi, hayata gözlerini yuman DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından sosyal medya üzerinden “sarı torba” ve “Sırrı” paylaşımlarıyla ortaya çıkan tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu paylaşımların “partiden istifa edenler” tarafından yapıldığı ifade edildi. Bunun yanı sıra, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı’nın görevden alındığı da duyuruldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ölüm haberi, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Ancak Zafer Partisi’nin İstanbul Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabında yaptığı “sarı torba” ve “Sırrı” imalı paylaşımlar, büyük bir tepki topladı. Bu paylaşımlar hakkında bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, bu tepki çeken paylaşımla ilgili olarak Genel Başkan Ümit Özdağ’ın kararını açıkladı.

Şehirlioğlu yaptığı açıklamada, Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları hesabının partiden bir yıl önce istifa eden iki kişi tarafından kullanıldığını söyledi. “Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi İstanbul il gençlik kollarına ilişkin bilgilendirmesini ve kararını kamuoyuyla paylaşmak istedim” diyen Şehirlioğlu, bu kişiler tarafından yapılan paylaşımların silinmediğini belirtti. Bunun yanı sıra, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Ege İşleyenel’in görevden alındığını ve disiplin kuruluna sevk işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN İfadeler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şehirlioğlu’nun açıklamasını alıntılayarak, “Her şeyin bir edebi vardır” dedi. Bu açıklama, partinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili gündemde kalmaya devam etti.

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