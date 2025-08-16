Zafer Sırakaya Gurbetçileri Uğurladı

GURBETÇİLERİ UĞURLADI

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı’nda yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçileri uğurladı. “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı çerçevesinde Edirne’yi ziyaret eden Sırakaya, kentteki temaslarının ardından Kapıkule Sınır Kapısı’na gitti. Burada Edirne Valisi Yunus Sezer’le bir araya gelen Sırakaya, tatil sonrası geri dönen gurbetçileri uğurlayarak, Almanya merkezli Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) standını ziyaret etti. Ayrıca gurbetçilere yönelik yapılan çalışmaları inceledi.

BURUK DÖNÜŞ YOLCULUĞU

Sırakaya, gazetecilere gurbetçilerin hüzünlü geri dönüş yolculuklarına eşlik ettiklerini ifade etti. Dönüş yolunun her zaman buruk geçtiğini vurgulayan Sırakaya, “Vatandaşlarımız 11 ay boyunca kalplerinde Türkiye sevdasını yaşayacak. İnşallah bir dahaki sene tekrar memleketlerine gelerek hasretlerini giderme imkanları olacak.” dedi.

SINIR KAPILARINDA HAREKETLİLİK

Gurbetçi sezonunda sınır kapılarında ciddi bir hareketlilik olduğunu kaydeden Sırakaya, bu nedenle önemli tedbirler alındığını belirtti. “22 Haziran-13 Ağustos arasında yaklaşık 471 bin araç ile 1 milyon 860 bin vatandaşımız sınır kapılarından Türkiye’ye geçiş yaptı. Yine aynı süreçte 336 bin araç ve 1 milyon 370 bin yolcu Türkiye’den çıkış yaptı. Vatandaşlarımızın giriş ve çıkışlarında İçişleri, Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları çok büyük özveriyle gayret gösterdi. Tüm bakanlıklar nezdinde Cumhurbaşkanımıza, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın vatanlarına giriş ve çıkışlarında göstermiş oldukları kolaylık için teşekkür etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

PARTİSTAN KATILIM

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve partililer de Sırakaya’ya bu süreçte eşlik etti.