Zafer Sırakaya, “Terörsüz Türkiye” hedefine vurgu yaptı

ALLAH’IN İZNİYLE HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, “Allah’ın izniyle ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaştığımız zaman sadece ülke olarak değil, bölge olarak da çok net olarak söylemek isterim ki, Türkiye’nin tutulmasının imkansız olduğu bir sürece hep beraber geçmiş olacağız.” ifadelerini kullandı. Sırakaya, Edirne’de düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında, dünyada siyasi ve politik açıdan zor dönemler yaşandığını dile getirdi. Kovid-19 salgınının etkilerinin devam ettiğini ve iklim krizinin yarattığı sorunların her gün hissedildiğini belirten Sırakaya, Türkiye’nin geçmişte karşılaştığı zorlukları birlik ve beraberlikle aştığını vurguladı.

24 YILDAKİ GELİŞMELER

Sırakaya, Ak Parti’nin, 24 yıl önce milletin duası ve bir yiğidin direnişi ile yola çıktığını anlattı. “Karşılaştığımız zorlukların en büyük sıkıntılarından bir tanesini 2002 öncesine baktığımız zaman hep beraber gözlemleme imkanımız vardı” diyen Sırakaya, Türkiye Büyük Millet Meclisinin etkinliğinin azaldığı bir dönemin yaşandığını ifade etti. Askeri vesayetin zirveye çıktığı bu süreçte, sivil otoritenin gücünü sorguladığını ve dış güçlerin Türkiye’ye müdahil olmaya devam ettiğini belirtti. Ak Parti’nin kurulmasıyla birlikte, “hiçbir şey eskisi olmayacak” anlayışıyla yola çıktıklarını vurguladı.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GELİŞİMİ

Sırakaya, Türkiye’de 24 yılda birçok sıkıntının aşıldığını, demokratikleşme ve reform süreçlerinin başarılı şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Türkiye’nin ekonomisinde büyük ilerlemeler kaydedildiğini dile getiren Sırakaya, “2002 yılında toplam milli gelir 236 milyar dolar iken, geçen yıl itibarıyla bu rakam 1 trilyon 130 milyar doları geçti, kişi başına düşen milli gelir 15 bin 500 dolara ulaştı.” dedi. Enflasyonun son 14 ayda düşmeye devam ettiğini belirten Sırakaya, Merkez Bankası’nın yıl sonu hedeflerinin de olumlu gittiğini vurguladı.

DİPLOMASİDE ÖNEMLİ AÇILIMLAR

Sırakaya, Türkiye’nin diplomasi alanında önemli adımlar attığını, 2002’de 163 olan diplomatik misyon sayısının bugün 263’e çıktığını belirtti. Ayrıca, Afrika’daki büyükelçilik sayısının 12’den 44’e yükseldiğini ve ticaret hacminin 9 kat arttığını anlattı. Türkiye’nin, uluslararası diplomasiye yön veren bir noktaya geldiğini dile getiren Sırakaya, “Bugün İran’ın nükleer anlaşmasının imzalanmasının merkezi Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın çözüm merkezi de Türkiye’dir.” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Sırakaya, Türkiye’nin reform çalışmalarına devam ettiğini ve Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme noktasında kararlı adımlarla ilerlediğini söyledi. “Önümüzdeki süreç içerisinde Allah nasip ederse ‘Terörsüz Türkiye’yi oluşturma noktasında hep beraber yola revan olduk.” diyerek hedefin sadece ülke için değil, tüm bölge için geçerli olduğunu aktardı. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerlediğine de dikkat çeken Sırakaya, “Hiçbir şekilde milletimizin bilgisinin ve onayının dışında bir hareket içerisinde bulunmadık.” dedi.

AK PARTİ BİR ÇEKİM MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Sırakaya, Ak Parti’nin tevazu, samimiyet ve gayretiyle bugüne kadar geldiklerini belirterek, Ak Parti’nin milletin bir parçası olduğunu vurguladı. Ak Parti’nin asla milletin gösterdiği hedefin dışına çıkmadığını ifade eden Sırakaya, “Ak Parti bir çekim merkezi olmaya devam edecektir.” dedi. Ayrıca, organizasyona AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve diğer partililerin katıldığını aktardı.