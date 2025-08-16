Zafer Sırakaya, Türkiye için umut verici

ZAFER SIRAKAYA’DAN PARTİ KATILIMLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Edirne’de düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ etkinliğinde partililerle bir araya geldi. Sırakaya’nın yanında, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Edirne İl Başkanı Belgin İba da bulundu. Sırakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin son dönemde uluslararası platformlarda üstlendiği önemli rolü vurguladı. “Bugün bir yandan nükleer anlaşmasının imzalanması konusunda merkez üssün Türkiye olduğu, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı’nın çözümlerinin bulunması noktasında merkez üssün Türkiye olduğu” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ VE ŞEFFAFLIK VURGUSU

Sırakaya, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde kararlılıkla ilerlediğini belirtti. “Kendi içerisindeki reformlarını devam ettiren, demokratikleşme sürecini devam ettiren Türkiye’nin, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme noktasında inşallah emin adımlarla yoluna devam ettiğini gözlemliyoruz” ifadesini kullandı. Terörsüz bir Türkiye hedefinin uzun süredir şeffaflıkla yürütüldüğünü dile getiren Sırakaya, “Dolayısıyla herhangi bir pazarlık, herhangi bir müzakerenin, herhangi bir şekilde tavizin söz konusu olmadığı” diyerek milletin bilgisinin ve onayının her zaman ön planda tutulduğunu ifade etti.

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU’NUN ETKİSİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun önemli bir temsiliyet oranına sahip olduğunu belirten Sırakaya, “Tüm bu süreçler Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, milletimizin desteği” şeklinde konuştu. Komisyonun bugüne kadar iyi bir ilerleme kaydettiğini ve şehit ailelerinin de komisyon tarafından dinleneceğini aktaran Sırakaya, alınan kararların oy birliği ile gerçekleşmesinin kıymetli olduğunu ifade etti.

EKONOMİK VE SOSYAL KAZANÇLAR

Sırakaya, sürecin ekonomik ve sosyal açıdan Türkiye’ye katkı sunacağını da dile getirdi. “İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde önemli fay hatlarından bir tanesi olan, Türkiye’nin ayağına prangalar vurulması noktasında kimi ülkelerin özellikle buradan mesuliyet sahibi olduğu bu prangalardan kurtulmuş olmamız” dedi. Bu sayede Türkiye’nin büyük bir maliyet yükü altında kalmayacağına ve bölgede önemli kazanımlar elde edileceğine inandığını belirtti.

AK PARTİ, ÇEKİM MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDECEK

AK Parti’nin diğer siyasi partilerden katılımları değerlendiren Sırakaya, “AK Parti bir çekim merkezi olmaya devam edecektir” diyerek, partinin halkla birlikte yol aldığını ifade etti. Muhalefet partilerinin tavrını eleştirirken, bu durumun AK Parti’nin ahde vefa anlayışı ve millete olan bağlılığı ile ters düştüğünü söyledi. Sırakaya, “Son dönem içerisinde değişik siyasi partilerden milletvekillerinin partimize dahil olduklarını gördünüz” diyerek, bu olumlu gelişmelerin devam edeceğini umut ettiklerini belirtti.

Sırakaya, “Bu duruşumuzu devam ettirdikçe, insanımızla birlikte siyasetçilerimizin de, değişik siyasi partilerdeki figürlerin de partimize katılımının devam edeceği kuvvetle muhtemel diyoruz” ifadelerini kullandı.