Zafer Süral MASTOB Başkanı Oldu

YENİ BAŞKAN BELİ RLENDİ

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği’nin (MASTOB) yeni başkanı Zafer Süral oldu. Genel kurulda, Zafer Süral MASTOB başkanlığına seçilirken, başkan yardımcıları Durmuş Vural ve Adem Tuluk, genel sekreter Ramazan Kara, muhasip üye ise Hüseyin Külahlı olarak belirlendi.

Yönetim kurulunda C. Haydar Barut, Fehmi İncidiş, Durmuş Vural, Osman Ergin, Zafer Süral, Nurettin Tiren, Emir Zeki Demirci, Gülü Duran, Elbru Can Boztepe, Ramazan Kara, Ali Berber, Adem Tuluk, Osman Boztepe, Hüseyin Külahlı ve Ahmet Tanır görev alıyor. Ayrıca, denetim kurulu Alper Deveci, Mehmet Taş ve Burak Külahlı’dan oluşuyor.

Brondby, Vikingur’u 4-0 yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Vikingur'u 4-0 yenerek eledi, 10 kişi kalmasına rağmen başarı gösterdi.
13 Yaşındaki Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu

Altınordu'da kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 5 saatlik aramaların ardından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

