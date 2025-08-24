Zafer Yolculuğu’nda TCG Anadolu İncelemesi

ZAFER YOLCULUĞU ETKİNLİĞİ

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen “Zafer Yolculuğu” etkinliği kapsamında, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak olan TCG Anadolu Gemisi’nde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ekibi incelemelerde bulundu. Bayraktar, “Bu gemide yüzlerce gencimiz var, Türkiye’nin her yerinden gelmişler ve Mavi Vatan için teknoloji geliştiriyorlar, yarışıyorlar, ter döküyorlar. Bütün bunlar hem semalarımızda, hem karamızda, hem de Mavi Vatan’da tam bağımsız hür olalım diye yapılıyor” diye belirtti. TCG Anadolu Gemisi, Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerin İstanbul’da sona ereceği bildirildi. Sabah saatlerinde Sarayburnu Limanı’ndan hareket eden gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak.

BAYRAKTAR TB-3’ÜN BAŞARISI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, “Bayraktar TB-3, dünyada kısa pistli gemilere inip, kalkabilen ilk insansız hava aracı olmuş oldu” açıklamasında bulundu. Etkinlik ayrıca, “Bağımsızlık coşkusunun kutlandığı yere, Zafer Bayramını kutlamak üzere bekliyoruz. Yaklaşık bir kaç saat içerisinde gemiler tüm halkı selamlamak üzere, boğazdan geçiş yapacaklar. En başta TCG Anadolu olacak, sonrasında Ata yadigarı Savarona ve Milli Firkateynimiz ile birlikte 9 farklı geminin geçişi olacak” dedi. Bayraktar, Bayraktar TB-3’ün otomatik bir şekilde 170 defa farklı hava koşullarında indi ve kalktığını, 42 ülkenin resmi heyetlerinin önünde iki TB-3’ün ardışık kalkış yaparak hedeflerine taarruz ettiğini de ekledi.

MİLLİ DENİZ HAVACILIĞININ GÜÇLENMESİ

Bayraktar, TCG Anadolu’nun üretim süreçlerinde yer alan çalışma arkadaşlarını da kutladı ve “Bütün bunlar büyük takımlarla oluyor. Bu gemide yüzlerce gencimiz var, Türkiye’nin her yerinden gelmişler ve Mavi Vatan için teknoloji geliştiriyorlar, yarışıyorlar, ter döküyorlar” ifadesini kullandı. Yakın zamanda genç mühendislerin, yaratıcı projeleriyle uluslararası alanda dikkat çektiğini sözlerine ekleyen Bayraktar, “Sadece filolar değil, büyük sürüler halinde uçan dronların savaşacağını görüyoruz. Dünyada da bu alanda ilk başarıyı Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Milli SİHA’ları ile elde etti” dedi.

TEKNOFEST MAVİ VATAN

17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Teknofest’e dair açıklamalar da yapan Bayraktar, “Teknofest, İstanbul’da düzenlenecek. Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeydik. Mavi Vatan temasını da tamamlamış oluyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, “En büyük sürpriz, Teknofest Mavi Vatan’da Savarona’nın halka ziyarete açılmasıydı. Geminin restorasyon süreci Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hızlıca tamamlandı” dedi. Savarona’nın tarihi öneminin altını çizen Bayraktar, gençlerin bu nadide eseri ziyaret etmelerini tavsiye etti.