Zafer Yolculuğu Programı TCG Anadolu’da Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Zafer Yolculuğu” programı, TCG Anadolu gemisinde başladı. Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu program, akademik, kültürel, sportif ve teknolojik alanlarda başarı gösteren 350 genci bir araya getirdi. Gençler, Türkiye’nin ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu’yu yakından tanıma ve “Mavi Vatan” vizyonunu yerinde gözlemleme şansı elde ediyor.

GENÇLERİN TEKNİK GÖRÜŞLERİ

Yıl boyunca 110 bin genci, Çanakkale’deki şehitlikler ve tarihi alanlarla buluşturmayı hedefleyen büyük organizasyonun lansmanı niteliğindeki bu yolculuğa, özellikle mühendislik alanında öğrenim gören öğrenciler ve milli teknoloji alanına ilgi duyan gençler katılıyor. Program kapsamında, gençlerin TCG Anadolu’nun olanaklarını incelemesi ve deniz görev kabiliyetlerini yerinde görmesi sağlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, etkinlik boyunca gemide gençlerin heyecanlarına ortak oluyor.

ETKİNLİĞE KATILIM

Etkinliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Harp Filosu Komutanı Tümamiral M. Baybars Küçükatay, Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Rüştü Sezer ve Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “Gençlerimizle birlikte yola çıktık. Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıldönümünde 110 bin genci Türkiye’nin dört bir yanından Çanakkale’ye getiriyoruz. O savaş anında yaşananları yakinen öğreniyorlar. Özgüveni kazanmış bir gençlik, geleceğe güvenle bakar” diyor. Ayrıca, “Mavi vatanı savunmak için bu teknolojilere sahip olmamız gerekiyor. Yeni yatırımlar devam ediyor” ifadesini ekliyor.

Gençler, TCG Anadolu gemisini gezerek görevlilerden bilgi alıyor ve bol bol fotoğraf çektiriyor.

