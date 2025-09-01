Zafer Yürüyüşü Niğde’de Gerçekleşti

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı nedeniyle Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bulunan Pilotkaya Zirvesi’ne Zafer Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş, sabah saat 08.30’da Meydan Yaylası’ndan başladı. Etkinliğe Niğde Valisi Cahit Çelik, eşi Nermin Çelik, protokol üyeleri, sporcular ve birçok vatandaşın yanı sıra farklı şehirlerden gelen 103 dağcı katıldı. Katılımcılar, 2450 rakımdaki Karagöl ve Çiniligöl güzergahını takip ederek 2900 metre yükseklikteki Pilotkaya Zirvesi’ne ulaştı.

DOĞA İÇİNDE CUMHURİYETİN TEMSİLCİLERİ ANILDI

Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılan katılımcılar, zirvede Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmetle andı. Ayrıca etkinlikte açılan büyük Türk Bayrağı, yürüyüş boyunca gururla taşındı. Vali Cahit Çelik, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, etkinliğin Zafer Bayramı’na ayrı bir anlam kattığını ifade ederek, “Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde farklı şehirlerden gelen 103 dağcı ve sporcu arkadaşımızla birlikte Pilotkaya’ya tırmanış yaptık. Meydan Yaylası’ndan başlayıp Karagöl ve Çiniligöl’ü geçerek 2900 rakımlı Pilot Zirvesi’ne ulaştık. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlık diliyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum, Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

ETKİNLİK HUZURLU GEÇTİ

Etkinlik, hem katılımcılar hem de izleyiciler tarafından coşku ile karşılandı. Doğanın güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine katkı sağladı. Pilotkaya Zirvesi’nde yapılan etkinlikte, katılımcılar zaferin anlamını derinlemesine hissettiklerini belirtti. Böyle anlamlı bir günde bir arada olmanın önemini vurgulayan dağcılar, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.