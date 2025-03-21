Zaferspor’un U14 Şampiyonluk Başarısı Kutlama Toplandı

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Bursa U14 Erkekler Liginde şampiyon olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan Zaferspor’un başarısını kutlayan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın, genç yetenekleri de tebrik etti. Bursa’da gerçekleştirilen U14 liginde gösterdiği üstün performansla şampiyonluk ipini göğüsleyen Zaferspor, bu büyük başarıya imza attı.

ADNAN KURTULUŞ’TAN VURGULU AÇIKLAMALAR

Bu önemli başarının sonrasında düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Zaferspor’un tarihi ve kültürel önemine vurgu yaparak, takımın genç sporcularına olan güvenini dile getirdi. “Zaferspor’lu olmak başka bir mana taşır” diyerek, kulübün sadece bir futbol takımı değil, kökleri Balkanlardan gelen büyük bir camianın temsilcisi olduğunu ifade etti. Kutuluş, “Zaferspor’lu olmak başka bir mana taşır, zira kökleri bugün isminden daha büyük Balkanlardan göç eden ailelerimizin takımı. Bursa’da U14’te şampiyon oldu, şimdi Türkiye finallerine, elemelere katılacak. Zaferspor Başkanı Şaban Sönmez’i ve yönetimini tebrik ederim. Sizler kendi liginizde lidersiniz, sizleri canı gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.

GENÇLERİN GÜCÜ

İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın ise sporun gençler üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekerek, Zaferspor’un genç yeteneklerinin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını belirtti.