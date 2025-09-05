Zagreb’de Ayasofya Fotoğrafları Sergisi Açıldı

SERGi ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

Hırvatistan’ın Sisak kentinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi’nde, fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay’ın eserlerinden oluşan “Ayasofya Fotoğrafları” sergisi katılımcılarla buluştu. Türkiye’nin Zagreb Büyükelçiliği, Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Hırvatistan İslam Birliği’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen sergide, sanatçıların objektifinden Ayasofya’nın tarihi ve estetik değerini yansıtan birçok eser sergilendi.

AYASOFYA, ORTAK DEĞERİMİZ

Serginin açılışında, Zagreb YEE Müdürü Fuat Korkmaz bir konuşma yaptı. Korkmaz, “Ayasofya, insanlığın ortak değeridir” diyerek, sanat vasıtasıyla bu yapının büyüklüğüne ve manevi değerine tanıklık ettiklerini dile getirdi. Sergide, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin dış ve iç mekanına ait 30 detaylı fotoğraf katılımcılardan büyük ilgi gördü.

KATILIMCILAR ÜST DÜZEY

Açılış etkinliğine, Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic’in yanı sıra yerel yöneticiler ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, hem katılım açısından hem de sunulan sanat eserleriyle dikkat çekti.