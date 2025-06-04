Zagreb’de Soykırım Anma Sergisi Açıldı

SERGİ AÇILIYOR

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 30’uncu yılı dolayısıyla, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de bir fotoğraf sergisi açıldı. Bu sergide, soykırımdan kaçmaya çalışanların kullandığı orman yolunda bulunan kanlı, çamurlu, bagıksız, yırtık ayakkabılar yer aldı. “Ölüler” konulu sergi, Bosna Hersek’in Zagreb Büyükelçiliği tarafından düzenlendi.

BÜYÜKELÇİ KOVACEVIC BAJTAL’IN AÇIKLAMALARI

Ziyaretçilere serginin açılışında konuşan Bosna Hersek’in Zagreb Büyükelçisi Elma Kovacevic Bajtal, tüm mahkeme kararlarına, kayıtlara, tanıklara ve fotoğraflara rağmen soykırımın hala inkar edildiğini vurguladı. Kovacevic Bajtal, “Bütün dünya olanları gördü.” dedi.

Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic ise sergiye yönelik konuşmasında, kimsenin intikam istemediğini, ancak soykırımın bir daha yaşanmaması için gerekliliğin adalet olduğunu söyledi.

Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic, serginin soykırıma dair görsel bir tanıklık rolü üstlendiğini ifade etti. Ayakkabıların “ölüm yolu” olarak bilinen ormanlık alanda bulunduğunu belirten Suljagic, yaşlı erkekler, yetişkinler ve çocuklara ait ayakkabıların Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta insani yardım kapsamında dağıtıldığını söyledi. Öldürülen Boşnak sivillerin son adımlarını bu ayakkabılarla attığını kaydetti.

YETKİSİZ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Srebrenitsa’da, 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerinin işgali sonrasında, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi. Sırplar, kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye geçişine izin verdikten sonra, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü. Savaş sonrası kayıpların bulunması için yürütülen çalışmalarda bu mezarlara ulaşıldı ve kimlik tespiti yapıldıktan sonra her yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı’nda törenle toprağa verildi. Aradan geçen 30 yıla rağmen, 1000’den fazla soykırım kurbanının cesedine hâlâ ulaşılamıyor.