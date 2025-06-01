Zaha İle Galatasaray Resmen Ayrıldı

WILFRIED ZAHA’NIN GALATASARAY İLE İLİŞKİSİ KESİLDİ

Galatasaray, MLS ekibi Charlotte’a kiraladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile olan tüm bağlantısını kopardı. Türkiye’de beklentileri karşılayamayan Zaha, sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon’a kiralandı. Ancak burada da istenilen başarıyı sağlayamayınca, ara transfer döneminde MLS takımlarından Charlotte’a geçiş yaptı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Galatasaray, Zaha’nın kiralanması için Charlotte ile yapılan anlaşmaya, oyuncunun normal sezonda 15 maçta sahaya çıkması halinde kiralama süresinin 30 Haziran 2026’ya kadar uzanmasına dair bir madde ekledi. Geçtiğimiz gece Toronto ile oynanan maçta Zaha, 15. kez forma giydiği için bu madde devreye girdi. Böylelikle, Galatasaray’da sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek olan Wilfried Zaha ile yollar resmen ayrıldı.

MALİ DETAYLAR VE PERFORMANS

Galatasaray, Zaha’nın kiralamasından önce 2 milyon 800 bin dolar kiralama ücreti aldı. Kiralık sözleşmesinin uzaması ile birlikte, kulüp bu süreçte 1 milyon 300 bin dolar daha kazanacak. Ayrıca, Zaha da maaşının 800 bin avro olan kısmından feragat edecek. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray’daki tek sezonunda toplam 42 resmi maçta görev almış ve 10 gol ile 5 asist yaparak dikkate değer bir performans sergilemişti.