Zaha Lyon’dan Galatasaray’a Dönüyor Mu?

LYON’A VERİLEN CEZA

Fransa futbolunda büyük bir sarsıntı yaratan önemli bir karar açıklandı. Ülkenin köklü kulüplerinden Lyon, küme düşürülme cezası aldı. Bu durum, Galatasaray’ı da etkileme potansiyeli taşıyor. Ayrıntılar ise şu şekilde…

BORÇLAR VE TRANSFER YASAĞI

Fransa Ligue 1’de tarihinde yedi kez şampiyonluk yaşamış olan Lyon, küme düşürülme tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Fransa Futbol Federasyonu Mali Denetim Kurulu tarafından bu ceza verildi, fakat bu karar hemen uygulanmayacak. Sezon sonuna kadar Lyon’un mali tablolarında iyileşme sağlanamazsa, bu durumda küme düşme kararı devreye girecek. Lyon’a ayrıca transfer yasağı da getirildi. Bu noktada, kulübün, maaş limitini düşürmesi ve toplam 500 milyon Euro olan borcunun bir kısmını ödemesi gerekiyor.

GALATASARAY’LA İLGİLİ SON GELİŞMELER

GFFN’de yer alan bir habere göre, Lyon’un borcu 450 milyon Euro’dan 508 milyon Euro’ya yükseldi. Bu durum da geçici küme düşme, transfer yasağı ve maaşların denetimi için yaptırımların uygulanmasına neden oldu. Galatasaray’da etkili olamayan Zilfried Zaha, sezon başında Lyon’a kiralanmıştı. Alınan bu ceza sonrasında, Fildişili yıldızın transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma geri dönme ihtimali belirdi. Ayrıca, Lyon, Malick Fofana ve Rayan Cherki gibi değerli oyuncularını satmak durumunda kalabilir.

OWNER’DAN AÇIKLAMA

Lyon’un sahibi John Textor, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kulübümüz küme düşmeyecek… Sezon sonuna kadar mali hedeflerimizi tutturamazsak küme düşebiliriz” ifadelerini kullandı.