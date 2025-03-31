Zaha’nın Performansı İngiliz Basınında Eleştirildi

TRANSFER PERİYODUNDA YENİ GİDİŞAT

Galatasaray’dan yaz transfer döneminde Lyon’a kiralanan Wilfried Zaha, ara transfer döneminde Fransa’dan ayrıldı ve MLS takımı Charlotte’ye kiralık imza attı. Zaha, MLS kariyerine iyi bir başlangıç yaparak ilk maçında gol atsa da, devam eden süreçte bu performansını sürdüremedi. Şu ana kadar Charlotte’de 5 maçta görev alan 32 yaşındaki oyuncu, sadece 1 gol sevinci yaşayabildi.

ZAHANIN PERFORMANSI TARTIŞILIYOR

İngiliz basınında Zaha’nın Charlotte’deki performansı ele alındı. Give Me Sport’ta yer alan habere göre, Zaha’nın MLS ekibine alışmakta zorluk yaşadığı ifade edildi. İlk maçında gol atmasına rağmen, geçen zamanla birlikte Fildişili futbolcuya dair izlenimlerin değiştiği aktarıldı. Haberde, “Zaha gelecek yıl Türkiye’ye dönecek olsa da kulüp ona bu sezon güvenmek istiyordu.” ifadeleri dikkat çekti ve Zaha’nın performansının taraftarları da sabırsız kıldığı öne sürüldü.