Zaharova, ABD’nin Toplantıyı İptal Ettiğini Açıkladı

TOPLANTININ İPTALİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD yönetiminin, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik toplantıyı iptal ettiğini duyurdu. Zaharova, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik yeni görüşmelerin yapılma ihtimalini ve ABD’nin bu konudaki tutumunu değerlendirdi.

DİPLOMATİK RELASYONLARDA GÜNCEL DURUM

Zaharova, “İki ülkenin diplomatik misyon temsilciliklerinin çalışma sürecinin iyileştirilmesi amacıyla rahatsız edici unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni tur istişareler kapsamındaki görüşme, Amerikalı müzakerecilerin inisiyatifiyle iptal edildi” şeklinde bilgi verdi. İkili ilişkiler çerçevesinde gelecekte yapılacak görüşmelerin önemine vurgu yapan Zaharova, Amerikalı yetkililerin verdikleri aranın çok uzun olmayacağına dair umutlarını paylaştı.