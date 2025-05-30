Zaharova, Ukrayna’nın Pozisyonunu Belirsiz Buldu

UKRAYNA’NIN MÜZAKERE POZİSYONU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın yeni tur müzakerelerine ilişkin tutumunun net olmadığını ifade etti. Zaharova, müzakerelerin tarihi, formatı ve heyet içeriğinin karşı tarafa iletildiğini belirtti. “Pozisyonlarında netlik yok. Müzakerelerin tarihi, formatı, heyetin içeriği karşı tarafa iletildi. Rus heyet başkanı planlarını sürekli açıklıyor. Öbür tarafta histeri var” şeklinde bir açıklama yaptı.

RUS HEYETİ İSTANBUL’DAKİ GİBİ KALACAK

Zaharova, Ukrayna ile gerçekleştirilecek müzakerelerde Rusya’yı temsil edecek heyetin, İstanbul’daki müzakerelerdekiyle aynı olacağını dile getirdi. Bu durum, müzakerelerin işleyişi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.