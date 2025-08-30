Zaide-Seyit Ahmet Çiftinin Kızı Alya’nın Tedavisi İçin Kampanya

ALYA TAŞDEMİR’İN HASTALIKLA MÜCADELESİ

Melikgazi ilçesinde ikamet eden Zaide ve Seyit Ahmet çiftinin 19 Nisan’da doğan çocukları Alya Taşdemir, hastanede doğum sonrası yapılan topuk kanı testinde SMA Tip-1 hastası olduğu anlaşıldı. Test sonuçları 10 gün sonra geldi ve çift, Dubai’deki hastaneyle iletişim kurarak tedavi maliyetinin 2 milyon dolar olduğunu öğrenmişti. Bu durum üzerine valilik onaylı bir kampanya başlatıldı. Alya’nın SMA tedavisi için 6 aylık olmadan önce son iki ayı kaldığı belirtiliyor. Şu ana kadar kampanya, gerekli miktarın sadece yüzde 4’lük kısmını toplayabildi.

DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Anne Zaide Taşdemir, “Kızım 4 aylık ve SMA ile mücadele ediyor. 10 günlükken yapılan test sonucu SMA’lı olduğunu öğrendik. Kampanyamız şu an 2 aylık. Sesimizi duyuramadık. Bu durum, sesi duyurulamamış bir bebek için çok zor. Kampanyamızda maalesef ilerleme kaydedemedik. Bebeğimin zamanı kalmadı. Eğer 6 aylık olmadan ilacını alabilirse sağlığına kavuşabilir. Ben bebeğimi yaşatmak istiyorum. Ölmesini istemiyorum. Bir annenin çaresizliği ile evladımın sesini duyurmak istiyorum. Toprağına sarılmak istemiyorum. Artık dayanacak gücümüz kalmadı” şeklinde duygularını ifade etti.

DESTEK ÇAĞRISI VE TEHLİKE

Zaide Taşdemir, “2 milyon dolara ihtiyacımız var. Şu an kampanyada yalnızca yüzde 4’e ulaşabildik. Son iki aydır tek başımıza çabalıyoruz ancak bu parayı karşılayamıyoruz. SMA, Alya’da hızla ilerliyor. 6 aylık olmadan belirtiler ortaya çıkmaya başladı ve yavaş yavaş ellerinde ve ayaklarında kayıplar yaşamaya başladı. Lütfen, bebeğimin cihazlara bağlanmasına müsaade etmeyin, elinden tutun. Bu paraya ulaşmakta zorlanıyoruz. Kızımın Allah rızası için çıkmayan sesi olun. Alya’mı görmemezlikten gelmeyin. Ben, bebeğimi bir toprağa gömmek istemiyorum” diyerek toplumdan yardım talep etti.